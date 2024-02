Luka Romero ha lasciato il Milan a gennaio per giocare di più, ma all'Almeria sta trovando poco spazio: classifica e numeri sono drammatici.

Se dal Milan ti trasferisci in una squadra ultima in classifica, aspettarti di giocare è più che lecito.

Non sta andando esattamente così invece per Luka Romero, ritrovatosi da gennaio in poi da San Siro ai bassifondi della Liga: all'Almeria, l'argentino gioca poco e fa parte di un club entrato - negativamente - nella storia del calcio spagnolo.

Come sta andando Romero all'Almeria? Classifica e statistiche, ad oggi, sono tutt'altro che esaltanti.