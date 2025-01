Luiz Felipe va al Marsiglia e torna a giocare dopo 4 mesi e mezzo: dov'era finito dopo l'addio alla Lazio

L'ex biancoceleste e nazionale italiano, svincolato, arriva a parametro zero: firmerà per un anno e mezzo e troverà De Zerbi.

All'improvviso si rivede Luiz Felipe. L'ex difensore della Lazio, che all'attivo può vantare anche una presenza con la maglia della Nazionale italiana, sta per tornare a giocare in un campionato di primo livello dopo un po' di tempo di esilio volontario.

Luiz Felipe sta per diventare un nuovo giocatore del Marsiglia, come rivelato da L'Equipe. E dunque si metterà ben presto a disposizione del "quasi" connazionale Roberto De Zerbi, che dalla scorsa estate è l'allenatore dei francesi.

Per portarlo in Francia, l'OM non ha dovuto andare a caccia di accordi con altri club: Luiz Felipe era infatti svincolato dopo la conclusione del proprio contratto con i sauditi dell'Al Ittihad.