Luis Henrique è il volto triste dell'Inter: 'bocciato' da Chivu contro la Lazio, il futuro non è scontato

Seconda gara consecutiva senza subentro per Luis Henrique, rimasto a sedere in panchina per tutti i 90 minuti più recupero anche in Inter-Kairat Almaty, match che ha regalato minuti a diverse seconde linee. Ma non a lui.

Negli occhi c'è ancora la prestazione opaca e per nulla appariscente di Verona, dove Chivu ha schierato il brasiliano nell'undici titolare: 55 minuti senza particolari spunti, fatta eccezione per un cross sulla testa di Bastoni che ha centrato Montipò.

Luis Henrique si era visto nella formazione di partenza anche a Cagliari, altra prova dimenticabile e non in linea con quelle che erano le speranze di inizio stagione sul suo conto.