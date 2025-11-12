Luis Henrique è il volto triste dell'Inter: 'bocciato' da Chivu contro la Lazio, il futuro non è scontato

Nell'Inter che ha azzanato la Serie A e la Champions League a suon di vittorie c'è un volto triste che stona col clima gioviale del momento: quello di Luis Henrique.
Nerazzurri al top in entrambe le competizioni fin qui affrontate, facendo per lo più a meno dell'apporto dell'esterno brasiliano arrivato poco prima del Mondiale per Club dal Marsiglia: tante aspettative rimaste finora disattese.
Il momento simbolo delle difficoltà italiane di Luis Henrique è il minuto 56 di Inter-Lazio, quando Chivu manda in campo Carlos Augusto per prendere il posto di Dumfries sulla corsia di destra, solitamente presidiata dal classe 2001.