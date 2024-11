Luis Alberto sicuro: "Senza pandemia, Scudetto alla Lazio nel 2020. Ad uno come Inzaghi dai tutto, Sarri impazziva per i mozziconi di sigaretta"

Parla il 'Mago': "Sogno i laziali festeggiare un titolo. Inzaghi mi ha cambiato la carriera. Io e Sarri simili, era fissato con gli angoli".

Il ‘mago’ della Lazio. Re degli assist e delle giocate geniali dal carattere frizzante. Un calciatore e uomo sopra le righe, capace di non passare inosservato. Luis Alberto ha lasciato il segno nel mondo biancoceleste.

Lo spagnolo ha lasciato la Capitale la scorsa estate, concludendo un ciclo durato ben otto anni, per trasferirsi in Qatar, dove oggi detta legge in campo con la maglia dell’Al-Duhail.

Un percorso - quello con la maglia della Lazio - lungo e tortuoso, con alti e bassi. Momenti di difficoltà che si sono alternati alle gioie per i trofei vinti.

L'articolo prosegue qui sotto

Ai microfoni de’ La Gazzetta dello Sport, Luis Alberto ha ripercorso la sua esperienza in biancoceleste, raccontando alcuni retroscena e il suo rapporto con due figure in particolare, gli allenatori Simone Inzaghi e Maurizio Sarri.

Nell’esperienza all’ombra del Colosseo il grande rammarico di Luis Alberto resta la cavalcata nella Serie A 2019/2020, interrotta sul più bello dal Covid.