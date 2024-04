Luis Alberto brilla prima dell'addio: Inter, Milan, Juventus o Napoli, a chi farebbe comodo?

Lo spagnolo, in goal contro il Genoa, ha annunciato l'addio alla Lazio a fine stagione: a chi farebbe comodo in Serie A?

Ci ha pensato lui a Genova. Un goal pesante che tiene accese le speranze della Lazio di qualificazione alle coppe europee nella prossima stagione. Luis Alberto chiuso una settimana difficile, dopo lo sfogo a caldo al termine di Lazio-Salernitana e l’annuncio dell’addio a fine stagione, con una rete che ha regalato i tre punti ai biancocelesti di Tudor.

La giocata decisiva a Marassi, ma non solo. Contro il Genoa, lo spagnolo illumina la manovra, è ispirato e risponde a critiche e polemiche a modo suo, con un goal decisivo.

Il futuro resta tutto da scrivere, con la volontà di lasciare la Lazio nonostante il contratto siglato la scorsa estate, e nel frattempo c’è un’Europa da conquistare.

Luis Alberto è stato chiaro e le sue dichiarazioni non lasciano spazio a ripensamenti: dopo otto anni sarà addio in estate.

Alcune voci riportano una proposta dal Qatar per l’ex Liverpool, mentre il richiamo della Spagna resta fortissimo, con il Siviglia sempre in pole. Non è, però, da escludere una possibile permanenza in Serie A.

Certamente servirà un’offerta che possa far vacillare il presidente Lotito, ma appare impossibile vedere ancora in Italia Luis Alberto, con un’altra maglia.

Ma a quali squadre farebbe comodo lo spagnolo in Serie A?