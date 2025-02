Eurovision 2025, Lucio Corsi o Olly per l'Italia? La scelta, le date e dove si tiene: 37 partecipanti a maggio per il Song Contest

Eurovision Song Contest 2025, a maggio il nuovo concorso a cui partecipa anche il rappresentante italiano dal Festival di Sanremo 2025.

Il vincitore di Sanremo 2025 non volerà all'Eurovision Song Contest del prossimo maggio. Da tradizione, infatti, chi conquista il Festival italiano ha la possibilità di rappresentare il Paese nell'annuale concorso canoro che nel 2022 ha toccato anche l'Italia e in particolare Torino. A meno di una rinuncia, come fatto da Olly ufficialmente dopo aver vinto il Festival.

A maggio saranno 37 i partecipanti all'Eurovision 2025, con il secondo classificato a Sanremo, Lucio Corsi, a rappresentare l'Italia. Lo scorso anno Angelina Mango, che ha conquistato il Festival 2024, si è classificata settima con il brano 'La noia'.

Ora è tempo del nuovo Eurovision, con le date già svelate in cui sono previste le semifinali e la finalissima del Song Contest 2025.