Lucia Di Guglielmo lascia la Roma e vola negli Stati Uniti: ufficiale il trasferimento al Washington Spirit, firmato un contratto triennale

Un’altra azzurra che realizza il sogno a stelle e strisce. Dopo Sofia Cantore anche Lucia Di Guglielmo, terzino classe ’97, lascia l’Italia e la Roma per iniziare l’avventura negli Stati Uniti con il Washington Spirit.
Si è ufficialmente aperto il sipario sull’avventura oltreoceano della calciatrice della Nazionale, che saluta il club giallorosso e inizia un nuovo capitolo della sua carriera.
Un trasferimento che proietta Lucia Di Guglielmo nell’Olimpo del calcio femminile, ovvero in National Women's Soccer League, il campionato più prestigioso del mondo.