Pubblicità
Pubblicità
Norway v Italy - UEFA Women's EURO 2025 Quarter-FinalGetty Images Sport
Alessandro De Felice

Lucia Di Guglielmo lascia la Roma e vola negli Stati Uniti: ufficiale il trasferimento al Washington Spirit, firmato un contratto triennale

La calciatrice della Nazionale lascia la Roma Femminile e approda al Washington Spirit: firmato un contratto triennale, giocherà in NWSL.

Pubblicità

Un’altra azzurra che realizza il sogno a stelle e strisce. Dopo Sofia Cantore anche Lucia Di Guglielmo, terzino classe ’97, lascia l’Italia e la Roma per iniziare l’avventura negli Stati Uniti con il Washington Spirit.

Si è ufficialmente aperto il sipario sull’avventura oltreoceano della calciatrice della Nazionale, che saluta il club giallorosso e inizia un nuovo capitolo della sua carriera.

Un trasferimento che proietta Lucia Di Guglielmo nell’Olimpo del calcio femminile, ovvero in National Women's Soccer League, il campionato più prestigioso del mondo. 

  • DI GUGLIELMO IN USA: QUANTO INCASSA LA ROMA

    Il Washington Spirit ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Lucia Di Guglielmo con un contratto triennale, con opzione di trasferimento estesa fino al 2029. 

    Nell’ambito dell’operazione, verrà versata una quota di trasferimento pari a 100 mila euro alla Roma, società con cui la giocatrice ha militato nelle ultime stagioni. 

    • Pubblicità

  • IL SALUTO DELLA ROMA

    La Roma ha salutato Lucia Di Guglielmo attraverso i canali ufficiali del club giallorosso: 

    Hai difeso i nostri colori con orgoglio”, è il messaggio, accompagnato da immagini del percorso vissuto nella Capitale.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • L’AVVENTURA E I TROFEI

    Di Guglielmo lascia la Roma dopo quattro anni e mezzo, periodo nel quale ha collezionato 121 presenze e 16 reti. 

    Nel suo palmarès in giallorosso figurano due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane, risultati che l’hanno resa una delle protagoniste della crescita del club femminile romanista.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • NWSL E LA COLONIA ITALIANA IN USA

    Con il trasferimento negli Stati Uniti, Di Guglielmo diventa la terza calciatrice italiana a giocare in NWSL. 

    Prima di lei hanno compiuto lo stesso percorso Sofia Cantore, attualmente sua compagna di squadra proprio al Washington Spirit, e Lisa Boattin, in forza all’Houston Dash, Tutte assistite dalla stessa agenzia, Assist Women.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DALLA SERIE C ALLA NAZIONALE

    La storia di Lucia Di Guglielmo racconta una carriera iniziata precocemente. Ai tempi del Valdarno, quando militava in Serie C, disputò nella stessa stagione gare con Giovanissime, Juniores e prima squadra, vincendo tutti e tre i campionati. 

    Prima dell’approdo alla Roma, secondo le cronache, ha conquistato più volte la promozione in Serie A con l’Empoli, indossando anche la fascia da capitano a 22 anni. 

    In Nazionale, vanta oltre 30 presenze, con la partecipazione a un Europeo e a un Mondiale con l’Italia, oltre a un grave infortunio al legamento crociato superato nel corso della carriera. 

Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
0