Il problema ai flessori patito in Nazionale rende Lucca a rischio per Sassuolo-Udinese: Brenner scalda i motori.

Udinese alle prese col rebus legato alle condizioni di Lorenzo Lucca.

Il centravanti, vittima di un infortunio muscolare negli USA durante il ritiro svolto della Nazionale per disputare le amichevoli giocate (e vinte) contro Venezuela ed Ecuador, è in dubbio per il match in programma dopo la sosta contro il Sassuolo.

Chi gioca titolare in caso di forfait di Lucca? Cioffi, qualora il suo bomber non dovesse farcela, ha pronta l'alternativa.