Lucca o Nunez, il Napoli di Conte a caccia del bomber: numeri e caratteristiche, i due profili a confronto

Tra le richieste elevate del Liverpool e i dialoghi ben avviati con l’Udinese, il club azzurro valuta due profili per rinforzare l’attacco.

Il Napoli è pronto a rivoluzionare il proprio reparto offensivo e si muove con decisione sul mercato alla ricerca di un centravanti funzionale al gioco di Antonio Conte. In cima alla lista ci sono due nomi: Darwin Nunez del Liverpool e Lorenzo Lucca dell’Udinese.

Il primo è un sogno internazionale, apprezzato per il suo dinamismo e la sua esperienza, ma l’operazione è resa complicata dalle alte richieste dei Reds, che valutano l’uruguaiano tra i 60 e i 65 milioni di euro più bonus.

Il secondo, invece, rappresenta una pista concreta e già ben delineata: con Lorenzo Lucca, il Napoli non scenderebbe di livello. Il giovane attaccante italiano è considerato una soluzione assolutamente all’altezza, sia per caratteristiche fisiche che per rendimento, e risponderebbe perfettamente alle esigenze tattiche del nuovo allenatore.

L’intesa tra club e giocatore è già stata trovata, mentre i dialoghi con l’Udinese sono in fase avanzata per una cifra complessiva attorno ai 35 milioni di euro.