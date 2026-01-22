Lucca al Nottingham Forest, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Due cessioni in un giorno. Il Napoli sfoltisce e lascia partire proprio i due elementi messi sul mercato di gennaio: dopo Noa Lang, anche Lorenzo Lucca è ormai certo che il suo destino sarà lontano dalla maglia azzurra.
Tutto fatto, come rivela Fabrizio Romano, per la cessione al Nottingham Forest dell'ex centravanti dell'Udinese. Il quale lascerà dunque non solo il Napoli, ma anche la Serie A, tornando all'estero dopo aver già avuto un'esperienza in Olanda con l'Ajax.
Lucca abbandona così il Napoli dopo una prima parte di stagione estremamente deludente, nella quale non è mai riuscito a guadagnarsi né i favori della piazza partenopea né tantomeno quelli di Antonio Conte.
La partenza del calciatore è prevista già per la giornata di oggi: dopo le visite mediche di rito, arriveranno infine la firma e l'ufficialità da parte del Nottingham Forest.