Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
SSC Napoli v Stade Brestois 29 - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Lucca al Nottingham Forest, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Lorenzo Lucca si prepara a lasciare il Napoli e la Serie A e a diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest: dopo Lang, saluta anche l'ex centravanti dell'Udinese.

Pubblicità

Due cessioni in un giorno. Il Napoli sfoltisce e lascia partire proprio i due elementi messi sul mercato di gennaio: dopo Noa Lang, anche Lorenzo Lucca è ormai certo che il suo destino sarà lontano dalla maglia azzurra.

Tutto fatto, come rivela Fabrizio Romano, per la cessione al Nottingham Forest dell'ex centravanti dell'Udinese. Il quale lascerà dunque non solo il Napoli, ma anche la Serie A, tornando all'estero dopo aver già avuto un'esperienza in Olanda con l'Ajax.

Lucca abbandona così il Napoli dopo una prima parte di stagione estremamente deludente, nella quale non è mai riuscito a guadagnarsi né i favori della piazza partenopea né tantomeno quelli di Antonio Conte.

La partenza del calciatore è prevista già per la giornata di oggi: dopo le visite mediche di rito, arriveranno infine la firma e l'ufficialità da parte del Nottingham Forest.

  • LA FORMULA DELL'OPERAZIONE

    Lucca lascia il Napoli in prestito con diritto di riscatto: nell'accordo tra il club campione d'Italia in carica e il Nottingham Forest non è dunque inserito alcun obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte degli inglesi.

    Lo stesso Lucca era arrivato in estate al Napoli in prestito dall'Udinese, ma con obbligo di riscatto.

    • Pubblicità

  • LE CIFRE

    Nelle casse del Napoli pioverà un milione di euro per il prestito oneroso di Lucca al Forest. Con il club inglese che, nel caso voglia procedere con l'acquisizione a titolo definitivo del giocatore italiano al termine della stagione, dovrà corrispondere un'altra quarantina di milioni per il riscatto.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • BATTUTA UNA FOLTA CONCORRENZA

    Fuori dai progetti di Conte, che non ha mai avuto grosse risposte da lui nella prima parte della stagione, Lucca era stato cercato da una lunga serie di squadre prima di accordarsi con il Nottingham Forest: italiane, europee ma non solo.

    Dall'Al Hilal di Simone Inzaghi al Besiktas, passando per il Pisa, formazione in cui ha già giocato qualche anno fa: tanti sono stati i sondaggi e le offerte per Lucca. Il quale, alla fine, proseguirà la propria carriera in Premier League.

  • I NUMERI DI LUCCA AL NAPOLI

    Con la maglia del Napoli, Lucca ha collezionato 23 presenze tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Praticamente tutte da subentrato, o quasi. Appena due i goal segnati, zero gli assist messi a referto.

    Un impatto deludente che ha spinto subito il Napoli a correre ai ripari dopo l'infortunio di Lukaku, prelevando Hojlund dal Manchester United. E così a Lucca non sono rimaste che le briciole. Con un rendimento mai all'altezza delle aspettative riposte in lui al momento dell'arrivo dall'Udinese.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Juventus crest
Juventus
JUV
Napoli crest
Napoli
NAP
0