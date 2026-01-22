Lucca al Nottingham Forest, è fatta: la formula e le cifre dell'operazione e quanto guadagna il Napoli

Fuori dai progetti di Conte, che non ha mai avuto grosse risposte da lui nella prima parte della stagione, Lucca era stato cercato da una lunga serie di squadre prima di accordarsi con il Nottingham Forest: italiane, europee ma non solo.

Dall'Al Hilal di Simone Inzaghi al Besiktas, passando per il Pisa, formazione in cui ha già giocato qualche anno fa: tanti sono stati i sondaggi e le offerte per Lucca. Il quale, alla fine, proseguirà la propria carriera in Premier League.