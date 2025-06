Los Angeles FC-Flamengo dove vederla: DAZN, Mediaset o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Los Angeles FC-Flamengo avversarie nella 3ª giornata del girone D del Mondiale per Club: formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Los Angeles FC e Flamengo pronte a tornare in campo per la terza e ultima giornata del raggruppamento D.

Una gara che ha ben poco da dire per gli americani, già eliminati dopo il sorprendente ko contro l’Esperance Tunisi che ha fatto seguito alla sconfitta all’esordio contro il Chelsea.

Il Flamengo, primo in classifica con 6 punti e già con in tasca il pass per gli ottavi di finale e il primato garantito nel raggruppamento, cerca la terza vittoria in altrettante partite.

Tutte le info su Los Angeles FC-Flamengo: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.