Lorient-Red Star interrotta per lancio di palline da tennis: i motivi della protesta

La partita Lorient-Red Star è stata sospesa per lancio di palline da tennis: tifosi francesi contro il 'calcio spezzatino' dettato dai broadcaster.

Durante il primo tempo di Lorient-Red Star, in Ligue 2, i tifosi hanno lanciato palline da tennis in campo per protestare contro il ‘calcio spezzatino’, ovvero la suddivisione delle partite in vari giorni della settimana per esigenze televisive.

Il match è stato interrotto brevemente, segnando una nuova ondata di dissenso, con episodi simili già accaduti in Germania ad inizio stagione.

L'unità tra le tifoserie ha evidenziato anche il malcontento contro la multiproprietà, con slogan come "Via il 777!": alla ripresa del match, il Lorient ha poi vinto la gara 2-1.