Lorenzo Colombo è diventato il miglior attaccante italiano: cosa è cambiato con De Rossi

De Rossi ha parlato con Colombo attentamente, cercando di spiegargli la sua situazione e in che modo potesse ottenere fiducia.

Nessun giro di parole, nessuna pillola indorata: "A Cagliari gli ho detto che nel calcio a 18 anni ci sono i fenomeni che li metti in grandi squadre e fanno goal, poi ci sono quelli scarsi che non ci arrivano mai" ha raccontato De Rossi qualche giorno fa. "Poi c'è la via di mezzo".

"Lui ha annusato il Milan a 18 anni e io sono contento di accompagnarlo, perché mi piace come atteggiamento e come ci tiene a questa squadra. Però ha uno scalino da salire, può fare di più".

De Rossi è riuscito a toccare i tasti giusti, quelli che hanno svegliato il dormiente Colombo e le sue qualità da marcatore che sembravano completamente dimenticate.