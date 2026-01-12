Pubblicità
Colombo Genoa Cagliari Serie A
Francesco Schirru

Lorenzo Colombo è diventato il miglior attaccante italiano: cosa è cambiato con De Rossi

A secco nei primi tre mesi di campionato, ora Colombo è il miglior marcatore delle ultime settimane: dall'arrivo di mister De Rossi al Genoa è cambiato tutto.

Definire il miglior attaccante oggettivamente è semplicemente impossibile, come ovvio. Parlando in termini di reti segnate nell'ultimo periodo, però, la questione numerica rende il tutto più facile: da quando Daniele De Rossi è diventato l'allenatore del Genoa, Lorenzo Colombo è il miglior marcatore azzurro della Serie A.

Un cambiamento totale ed estremo per l'attaccante in prestito dal Milan, in grado di segnare cinque reti negli ultimi dieci incontri dopo essere rimasto a secco per i primi tre mesi di campionato. L'arrivo di De Rossi è stato semplicemente fondamentale per dare fiducia a Colombo, tra agosto e inizio novembre alle prese con il classico digiuno dei bomber che, nonostante la fame, non riescono a nutrirsi.

Contro il Cagliari, nel primo turno del girone di ritorno, Lorenzo Colombo ha siglato la terza rete consecutiva che ha permesso al Genoa di agganciare il team sardo e allontanarsi dal terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, squadra che sembrava poter essere nel futuro di De Rossi. Per fortuna di Colombo, invece, De Rossi è approdato al Genoa, dando tutto sè stesso per cambiare la storia stagionale del ragazzo.

  • I DISCORSI DI DE ROSSI

    De Rossi ha parlato con Colombo attentamente, cercando di spiegargli la sua situazione e in che modo potesse ottenere fiducia. 

    Nessun giro di parole, nessuna pillola indorata: "A Cagliari gli ho detto che nel calcio a 18 anni ci sono i fenomeni che li metti in grandi squadre e fanno goal, poi ci sono quelli scarsi che non ci arrivano mai" ha raccontato De Rossi qualche giorno fa. "Poi c'è la via di mezzo".

    "Lui ha annusato il Milan a 18 anni e io sono contento di accompagnarlo, perché mi piace come atteggiamento e come ci tiene a questa squadra. Però ha uno scalino da salire, può fare di più".

    De Rossi è riuscito a toccare i tasti giusti, quelli che hanno svegliato il dormiente Colombo e le sue qualità da marcatore che sembravano completamente dimenticate.

  • UN'ALTRA PUNTA

    Colombo è un ottimo attaccante, ma ha qualche difficoltà a svolgere diversi compiti in un sistema di gioco con una sola punta. De Rossi è arrivato al Genoa puntando su un modulo a due punte rispetto a quello con un solo centravanti, adottato dal predecessore Vieira.

    In questo modo Colombo pensa solo a segnare, mentre la punta al suo fianco aiuta maggiormente la squadra e il suo compagno di reparto:

    "Ha grandi qualità, dà tutto" ha assicurato De Rossi. "Metterlo di fianco ad una seconda punta può sgravarlo da alcuni compiti, se continua così sarà fondamentale per noi. Per me ha il potenziale anche per giocare a livelli più alti”.
  • 0 IN 10. 5 IN 10

    I dati di Colombo sono perfettamente bilanciati. Da attaccante alla spasmodica ricerca del goal, a bomber inseguito dai goal.

    Nelle prime dieci partite di campionato Colombo non aveva realizzato neanche una rete, nonostante avesse giocato da titolare quasi tutti gli incontri. Lo zero assoluto si è tramutato in cinque nelle successive dieci gare di campionato, completamente all'opposto: con De Rossi e il modulo a due punte il mondo dell'attaccante rossoblù si è completamente rivoltato, così come quello dell'intera squadra ligure.

    Se Colombo segna o fornisce assist, tra l'altro, il Genoa ottiene punti: negli ultimi dieci incontri i tre k.o sono arrivati proprio in occasione dello zero nella casella di reti e passaggi.

  • Colombo Genoa Cagliari Serie AGetty Images

    NESSUNO COME COLOMBO

    In una Serie A in cui i giocatori italiani in grado di segnare cinque reti si contano praticamente sulle dita di una mano (!), Colombo è l'ultimo a entrare in questa mini-classifica.

    Orsolini è il miglior marcatore azzurro fin qui con sei goal da agosto a oggi, mentre a cinque, insieme a Colombo, ci sono Scamacca, Mandragora, Kean, Zaniolo e Bonazzoli. 

    Nessuno di loro, avendo segnato appena cinque reti, è riuscito a siglare un tale numero nello stesso periodo del connazionale, spalmandolo dall'estate al ventesimo turno. Un dato che dimostra quando De Rossi abbia influito nella mente del ragazzo, a dir poco imprescindibile per le ambizioni salvezza del club ligure.

  • IL FUTURO DI COLOMBO

    Colombo, classe 2003, è in prestito al Genoa, che potrebbe riscattarlo al termine dell'annata. Nell'affare con il Milan è previsto l'obbligo solamente a due condizioni: una è il raggiungimento di 22 presenze, con 2 rimanenti allo stato attuale, mentre la seconda è il raggiungimento della salvezza.

    Se il numero di partite è sempre più vicino, per il discorso salvezza servirà attendere la primavera. Attualmente il Genoa è in piena lotta per rimanere in Serie A e una tale conferma potrebbe arrivare proprio grazie alle reti di Colombo, tanto che una sua conferma sarebbe a quel punto decisamente positiva.

    Il futuro di Colombo nel 2026/2027 è dunque legatissimo al futuro del Genoa nei prossimi quattro mesi. 

    Continuando così, Colombo e il Genoa potrebbero condividere la prossima Serie A.

0