Lorenzo Colombo è diventato il miglior attaccante italiano: cosa è cambiato con De Rossi

Definire il miglior attaccante oggettivamente è semplicemente impossibile, come ovvio. Parlando in termini di reti segnate nell'ultimo periodo, però, la questione numerica rende il tutto più facile: da quando Daniele De Rossi è diventato l'allenatore del Genoa, Lorenzo Colombo è il miglior marcatore azzurro della Serie A.
Un cambiamento totale ed estremo per l'attaccante in prestito dal Milan, in grado di segnare cinque reti negli ultimi dieci incontri dopo essere rimasto a secco per i primi tre mesi di campionato. L'arrivo di De Rossi è stato semplicemente fondamentale per dare fiducia a Colombo, tra agosto e inizio novembre alle prese con il classico digiuno dei bomber che, nonostante la fame, non riescono a nutrirsi.
Contro il Cagliari, nel primo turno del girone di ritorno, Lorenzo Colombo ha siglato la terza rete consecutiva che ha permesso al Genoa di agganciare il team sardo e allontanarsi dal terzultimo posto occupato dalla Fiorentina, squadra che sembrava poter essere nel futuro di De Rossi. Per fortuna di Colombo, invece, De Rossi è approdato al Genoa, dando tutto sè stesso per cambiare la storia stagionale del ragazzo.