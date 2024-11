Lookman trascina l'Atalanta anche in Champions e Gasperini lo incensa: è tra i top al mondo?

L'attaccante nigeriano, dopo la straordinaria prova di Napoli, guida la Dea anche contro lo Stoccarda. Gasperini: "E' tra i migliori al mondo".

L'Atalanta ha centrato la sua seconda vittoria in Champions League sbancando la MHPArena di Stoccarda. Un successo maturato grazie a due lampi nella ripresa e che hanno visto Nicolò Zaniolo griffare il suo primo squillo con la maglia nerazzurra.

Tuttavia, i giochi li aveva aperti ancora una volta Ademola Lookman, l'uomo copertina nonché leader assoluto di questa Atalanta, capace di farsi trovare - come sempre - al posto giusto e al momento giusto su invito a nozze di Charles De Ketelaere.

Per il numero 11, in altre parole, va agli archivi un'altra partita da autentico trascinatore di una Dea che non conosce limiti né in campionato né in Europa, perché con un Lookman così il sogno più che lecito è quello di continuare ad alzare l'asticella.