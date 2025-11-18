Lookman sfida il Napoli: storia di un matrimonio mai celebrato

Sliding doors del calcio, opportunità, intrighi, intrecci a volte a buon fine ed altre meno.
È il caso di Ademola Lookman e del Napoli, a più riprese nel limbo di chi sa di piacersi senza però affondare il colpo.
Storia di un matrimonio mai celebrato che probabilmente avrebbe fatto comodo ad entrambi, viste le dinamiche recenti e attuali che si sono innescate sotto al Vesuvio e in casa Atalanta. Chi per una ragione, chi per un'altra, alle parti la scintilla avrebbe consentito di aggirare ostacoli e difficoltà.