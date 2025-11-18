Lookman sfida il Napoli: storia di un matrimonio mai celebrato

Che il Napoli apprezzi Lookman non è un mistero: lo si è evinto lo scorso gennaio, quando c'era da rimpiazzare un top come Kvaratskhelia e alla fine - tra un Adeyemi e un Garnacho - è arrivato Okafor; lo si è percepito durante l'ultima sessione estiva, con Conte desideroso di allungare la rosa e migliorarne il tasso qualitativo.

Quale profilo per l'attacco ideale, dunque, se non quello di Ade? Il nigeriano era ai ferri corti con l'Atalanta, ma tra caos interno, tormentone Inter e valutazione dei Percassi, da parte degli azzurri le mire non si sono mai tradotte in affondo.