Lookman gioca contro il Torino? Sarà titolare nell'attacco dell'Atalanta? La situazione del nigeriano, tra il PSG e l'Arsenal

Il rientro del nigeriano agli allenamenti rappresenta un'ottima notizia per Gasperini: le sensazioni in vista di domenica.

Il caso sembra essere rientrato, diversamente da quello che ormai da diverso tempo sta coinvolgendo il collega Koopmeiners: Ademola Lookman è tornato ad allenarsi con l'Atalanta, assieme ai compagni e agli ordini di Gian Piero Gasperini.

L'attaccante nigeriano, splendido protagonista nella scorsa stagione e assoluto man of the match della finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, aveva creato un discreto scalpore negli scorsi giorni: nel bel mezzo di un interesse del PSG, aveva chiesto e ottenuto di non essere convocato per la trasferta di Lecce contro i salentini, comunque stravinta per 4-0 dalla Dea.

Il caso alla fine si è sgonfiato, perché i parigini non hanno operato l'affondo per portare Lookman in Ligue 1. E così il giocatore è regolarmente tornato a disposizione di Gasperini.

Con una domanda consequenziale: Lookman giocherà Torino-Atalanta, gara in programma domenica 25 agosto alle 18.30? E, se lo farà, sarà dal primo minuto?