Lookman è subito decisivo: una prodezza regala il successo alla Nigeria all’esordio in Coppa d’Africa

Ademola Lookman aveva gli occhi puntati addosso e non ha deluso. L’attaccante dell’Atalanta è subito risultato decisivo in Coppa d’Africa, trascinando la sua Nigeria al successo nella prima giornata della fase a gironi della competizione.
L’attaccante ha messo a segno la rete del definitivo 2-1 contro la Tanzania, confermando ancora una volta la sua centralità nella nazionale nigeriana di cui è una delle stelle più lucenti.
La maggior parte delle speranze di successo della Nigeria in Coppa d’Africa dipendono infatti dal rendimento di Lookman e dell’ex Napoli Osimhen, oggi al Galatasaray.