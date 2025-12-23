Pubblicità
Pubblicità
lookman nigeriaGetty Images
Nino Caracciolo

Lookman è subito decisivo: una prodezza regala il successo alla Nigeria all’esordio in Coppa d’Africa

L’attaccante dell’Atalanta subito decisivo in Coppa d’Africa: la sua rete ha permesso alla Nigeria di battere 2-1 la Tanzania nel match d’esordio.

Pubblicità

Ademola Lookman aveva gli occhi puntati addosso e non ha deluso. L’attaccante dell’Atalanta è subito risultato decisivo in Coppa d’Africa, trascinando la sua Nigeria al successo nella prima giornata della fase a gironi della competizione.

L’attaccante ha messo a segno la rete del definitivo 2-1 contro la Tanzania, confermando ancora una volta la sua centralità nella nazionale nigeriana di cui è una delle stelle più lucenti.

La maggior parte delle speranze di successo della Nigeria in Coppa d’Africa dipendono infatti dal rendimento di Lookman e dell’ex Napoli Osimhen, oggi al Galatasaray.

  • PRODEZZA DI SINISTRO

    Ademola Lookman ha subito lasciato il segno, con una rete che conferma ancora una volta il suo grande talento. L’attaccante dell’Atalanta riceve palla al limite dell’area, si accentra e finta il tiro di destro prima di fermarsi e portarsi la sfera sul sinistro da cui lascia partire un diagonale imparabile a metà altezza.

    • Pubblicità

  • RETE DECISIVA

    Una rete bella e decisiva quella messa a segno da Lookman: il suo goal al 52’ ha permesso alla Nigeria di battere la Tanzania (che aveva pareggiato appena due minuti prima) per 2-1 nella prima giornata del gruppo C della Coppa d’Africa.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • RETE ANNULLATA A OSIMHEN

    Il primo goal del match è stato realizzato da Ajayi, 32enne difensore nigeriano dell’Hull City. Sul tabellino dei marcatori era finito anche Osimhen, ma la sua rete a inizio secondo tempo è stata annullata per fuorigioco dopo il check del VAR.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • GLI “ITALIANI” IN CAMPO

    Sono diversi i calciatori nigeriani scesi in campo contro la Tanzania, dall’inizio o a gara in corso, che giocano o hanno giocato nel nostro campionato. Oltre a Lookman e Osimhen, hanno preso parte al match contro la Tanzania anche Dele-Bashiru della Lazio e l’ex Milan Chukwueze.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Africa Cup of Nations
Uganda crest
Uganda
UGD
Tanzania crest
Tanzania
TZN
Africa Cup of Nations
Nigeria crest
Nigeria
NGR
Tunisia crest
Tunisia
TUN
0