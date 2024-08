Lookman torna a disposizione di Gasperini? Prove di riavvicinamento con l'Atalanta, cosa sta succedendo

Primi segnali incoraggianti per la permanenza di Lookman: l'Atalanta aspetta altre risposte. Sullo sfondo rimangono Psg e Arsenal.

Prove di riavvicinamento tra l'Atalanta e Ademola Lookman dopo la "rottura" delle scorse settimane. In mezzo ovviamente ci sono sempre dinamiche di mercato e per questo, le situazioni possono cambiare in fretta.

L'attaccante anglo-nigeriano infatti potrebbe tornare presto a tutti gli effetti a disposizione di Gian Piero Gasperini dopo l'assenza degli ultimi giorni e delle prime partite.

Ma cosa è cambiato? La pista che lo avrebbe portato al Psg si è raffreddata e adesso per Lookman si apre anche lo scenario di rimanere a Bergamo.

Il primo passo è stato fatto ieri ma adesso l'Atalanta si aspetta altre risposte e conferme da parte del giocatore. Il suo futuro è ancora incerto.