Loftus-Cheek jolly Champions per Conceição: può essere il volto della rimonta rossonera

In questo finale di stagione il tecnico portoghese punterà molto su Ruben Loftus-Cheek: l’inglese può essere il volto della rimonta verso il 4° posto.

Nove partite per la rimonta più attesa, quella che renderebbe meno amara una stagione complicatissima e per molti aspetti fallimentare. Dopo i successi contro Lecce e Como, il Milan “vede” il quarto posto distante solo sei punti ed è chiamato a provare la scalata.

L’impresa è difficile (tra i rossoneri e il quarto posto ci sono ben cinque squadre in classifica), ma non impossibile. Al gruppo allenato da Sérgio Conceição servirà un filotto di vittorie consecutive e una nuova energia che potrebbe arrivare anche da un rinforzo già in casa e praticamente mai impiegato dal tecnico portoghese: Ruben Loftus-Cheek.

L'articolo prosegue qui sotto

Il volto della rimonta Champions rossonera potrebbe essere proprio quello del centrocampista inglese ex Chelsea, chiamato in questo finale di stagione a riscattare una stagione fino a oggi molto deludente.