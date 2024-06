Il centrocampista juventino sembra aver superato la delusione per la mancata convocazione a Euro2024: "Avrò sempre una visione positiva".

Non l'ha certo presa bene. Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus, non ha gradito l'esclusione dalla lista dei pre-convocati di Luciano Spalletti per Euro2024.

Se qualche giorno fa però l'ex centrocampista del Sassuolo aveva postato nelle sue storie su Instagram solamente una schermata nera, oggi è tornato a parlare.

Tramite il suo profilo social, Locatelli ha postato una foto e un messaggio in cui sembra aver superato la delusione.