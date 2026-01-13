Locatelli-Johnsen, Open VAR sul rigore assegnato e revocato in Juventus-Cremonese: l'audio e cosa ha detto De Marco

Subito dopo l'assegnazione del rigore, le immagini sono già al vaglio del VAR. Open VAR propone il dialogo tra Gariglio e Chiffi, designati al VAR, e successivamente l'arbitro Feliciani:

VAR - "Gioca il pallone, guardalo Dani. Vedi che la gioca con lo stinco". "Ma non è che gli tocca prima il piede?", "Lui va e gioca il pallone. Poi gli prende anche il piede, però con lo stinco gioca il pallone". "Guarda solo che non sia imprudente la giocata dopo, perché dopo…". "Però è vero che si ritira lui. Dopo lui è già ritirato, gioca il pallone, è già chiuso e lo sfiora", "Il tallone batte sul piede, per terra e poi si rialza". "Per me è da togliere, sei d’accordo?".