Locatelli Juve CremoneseDAZN
Michael Di Chiaro

Locatelli-Johnsen, Open VAR sul rigore assegnato e revocato in Juventus-Cremonese: l'audio e cosa ha detto De Marco

Svelato l'audio tra l'arbitro Feliciani e la sala VAR in occasione del contatto in area tra Locatelli e Johnsen in Juventus-Cremonese. Andrea De Marco: "Giusto revocare il rigore".

La Juventus ha letteralmente dominato il Monday Night dello Stadium travolgendo la Cremonese con un netto 5-0 ma nel corso del primo tempo non sono mancate le polemiche relative ad alcune scelte arbitrali di Feliciani.

Su tutte, ha fatto molto discutere quanto accaduto al 24' del primo tempo quando il direttore di gara ha prima assegnato un calcio di rigore alla formazione grigiorossa per poi revocare la decisione, dopo aver rivisto le immagini dell'episodio al VAR. Il tutto condito dalle veementi proteste lombarde, culminate con l'espulsione del tecnico Davide Nicola.

Nel corso dell'ultimo appuntamento di Open VAR è stato riproposto l'audio del diaologo tra l'arbitro Feliciani e il VAR, con l'ex arbitro De Marco che ha poi analizzato l'episodio.

  • CONTATTO LOCATELLI-JOHNSEN IN AREA JUVE

    Al 24' l'arbitro Feliciani assegna un rigore per la Cremonese per fallo di Locatelli ai danni di Johnsen. Dopo aver visionato l'episodio al VAR, però, il direttore di gara decide di eliminare il penalty: l'intervento di Locatelli è effettivamente su pallone, ma decisamente al limite e molto rischioso per il giocatore della Cremonese, colpito dopo che Locatelli impatta sulla sfera.

    Caos sulla panchina della Cremonese dopo la revoca del penalty, espulso l'allenatore ospite Nicola.

  • FELICIANI A LOCATELLI: "ENTRI SULL'UOMO"

    "Per me è rigore, per me non prende mai la palla", è la prima comunicazione di Feliciani al VAR. L'arbitro, infatti, non aveva esitato ad assegnare il calcio di rigore alla Cremonese.

    Il direttore di gara si rivolge poi allo stesso Locatelli, autore del fallo: "Per me non prendi il pallone, entri sull’uomo. Io vedo te che entri, non vedo il pallone”.

  • IL DIALOGO AL VAR TRA GARIGLI E CHIFFI: L'AUDIO

    Subito dopo l'assegnazione del rigore, le immagini sono già al vaglio del VAR. Open VAR propone il dialogo tra Gariglio e Chiffi, designati al VAR, e successivamente l'arbitro Feliciani:

    VAR - "Gioca il pallone, guardalo Dani. Vedi che la gioca con lo stinco". "Ma non è che gli tocca prima il piede?", "Lui va e gioca il pallone. Poi gli prende anche il piede, però con lo stinco gioca il pallone". "Guarda solo che non sia imprudente la giocata dopo, perché dopo…". "Però è vero che si ritira lui. Dopo lui è già ritirato, gioca il pallone, è già chiuso e lo sfiora", "Il tallone batte sul piede, per terra e poi si rialza". "Per me è da togliere, sei d’accordo?".

  • FELICIANI RICHIAMATO AL VAR

    A quel punto dalla sala VAR invitano Feliciani al monitor: "Te lo devo far vedere Ermanno perché gioca il pallone. Erma ti faccio vede il contatto sul pallone e poi che lui non affonda mai".

    Una volta presa visione delle immagini, anche Feliciani certifica la regolarità dell'intervento di Locatelli: "Perfetto, no rigore".

  • L'ANALISI DI DE MARCO

    Infine, l'arbitro De Marco ha fornito la propria analisi, convergendo con la scelta di Feliciani e del VAR di revocare il calcio di rigore per la Cremonese.

    "Giusto annullare il rigore, sono stati molto bravi Gariglio e Chiffi a richiamare l’arbitro. Locatelli interviene prima sul pallone e poi ritrae la gamba prima di colpire il calciatore della Cremonese".


