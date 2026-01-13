Locatelli-Johnsen, Open VAR sul rigore assegnato e revocato in Juventus-Cremonese: l'audio e cosa ha detto De Marco

La Juventus ha letteralmente dominato il Monday Night dello Stadium travolgendo la Cremonese con un netto 5-0 ma nel corso del primo tempo non sono mancate le polemiche relative ad alcune scelte arbitrali di Feliciani.
Su tutte, ha fatto molto discutere quanto accaduto al 24' del primo tempo quando il direttore di gara ha prima assegnato un calcio di rigore alla formazione grigiorossa per poi revocare la decisione, dopo aver rivisto le immagini dell'episodio al VAR. Il tutto condito dalle veementi proteste lombarde, culminate con l'espulsione del tecnico Davide Nicola.
Nel corso dell'ultimo appuntamento di Open VAR è stato riproposto l'audio del diaologo tra l'arbitro Feliciani e il VAR, con l'ex arbitro De Marco che ha poi analizzato l'episodio.