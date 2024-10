Lobotka recupera per Milan-Napoli? Le condizioni dello slovacco e chi gioca al suo posto

Il centrocampista slovacco si sottoporrà a nuovi esami per capire se potrà recuperare per il match di San Siro: Conte ha pronta l'alternativa.

E' già giornata di vigilia per la capolista Napoli, chiamata a dare il la ad un vero e proprio tour de force, dopo la vittoria sul Lecce che, complice il pareggio tra Inter e Juventus, ha permesso alla squadra di Antonio Conte di allungare in classifica rispettivamente a +4 e a +5 su nerazzurri e bianconeri.

Gli azzurri saranno di scena domani sera in quel di San Siro per il big match del turno infrasettimanale che li vedrà opposti al Milan di Paulo Fonseca che nell'ultimo turno non è sceso in campo a causa del rinvio del match con il Bologna.

Per il confronto diretto del Meazza si segnalano assenze decisamente pesanti: Theo Hernandez e Reijnders dovranno scontare un turno di squalifica, mentre Gabbia è stato fermato da un problema muscolare. In casa Napoli, invece, il punto interrogativo riguarda Stanislav Lobotka.