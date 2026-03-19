Lobotka recupera per Cagliari-Napoli? Le condizioni del centrocampista azzurro

Lobotka non gioca una partita ufficiale dallo scorso 28 febbraio, da quando, cioè, ha riportato un problema fisico nel corso di Verona-Napoli, gara valida per il ventisettesimo turno di Serie A.





In quella occasione, il centrocampista del Napoli ha riportato un sovraccarico al bicipite femorale, che poi lo ha costretto a saltare anche le successive sfide contro Torino e Lecce.