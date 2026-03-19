Lobotka recupera per Cagliari-Napoli? Le condizioni del centrocampista azzurro

Reduce da tre vittorie consecutive, quelle ottenute contro Verona, Torino e Lecce, il Napoli si prepara a tornare in campo per affrontare, nel trentesimo turno di Serie A, il Cagliari.
Una sfida, quella che si giocherà venerdì sera alla Unipol Domus, nella quale i partenopei andranno a caccia di quel successo che potrebbe consentire loro di riportarsi, almeno momentaneamente, al secondo posto, e magari anche di tenere in vita le residue speranze di riaprire il discorso Scudetto.
Per la gara contro il Cagliari, Antonio Conte potrà contare sul recupero di diversi elementi importanti, ma la marcia di avvicinamento al match è stata anche accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Stanislav Lobotka.
Il centrocampista slovacco sarà della partita o dovrà prolungare la sua assenza dai campi da gioco?