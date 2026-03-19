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Napoli v Verona - Serie AGetty Images Sport
Leonardo Gualano

Lobotka recupera per Cagliari-Napoli? Le condizioni del centrocampista azzurro

Il Napoli si prepara ad affrontare il Cagliari nel trentesimo turno di Serie A: le condizioni di Lobotka in vista del match.

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Reduce da tre vittorie consecutive, quelle ottenute contro Verona, Torino e Lecce, il Napoli si prepara a tornare in campo per affrontare, nel trentesimo turno di Serie A, il Cagliari.


Una sfida, quella che si giocherà venerdì sera alla Unipol Domus, nella quale i partenopei andranno a caccia di quel successo che potrebbe consentire loro di riportarsi, almeno momentaneamente, al secondo posto, e magari anche di tenere in vita le residue speranze di riaprire il discorso Scudetto.


Per la gara contro il Cagliari, Antonio Conte potrà contare sul recupero di diversi elementi importanti, ma la marcia di avvicinamento al match è stata anche accompagnata dai dubbi relativi alle condizioni di Stanislav Lobotka.


Il centrocampista slovacco sarà della partita o dovrà prolungare la sua assenza dai campi da gioco?

  • L'INFORTUNIO DI LOBOTKA

    Lobotka non gioca una partita ufficiale dallo scorso 28 febbraio, da quando, cioè, ha riportato un problema fisico nel corso di Verona-Napoli, gara valida per il ventisettesimo turno di Serie A.


    In quella occasione, il centrocampista del Napoli ha riportato un sovraccarico al bicipite femorale, che poi lo ha costretto a saltare anche le successive sfide contro Torino e Lecce.

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  • LE CONDIZIONI DI LOBOTKA

    Lobotka, nel corso delle ultime settimane, ha svolto un lavoro specifico per mettersi definitivamente alle spalle il problema.


    Un percorso che è già giunto alla sua conclusione, visto che nel corso di questa settimana è tornato ad allenarsi con il gruppo.

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  • A DISPOSIZIONE PER IL CAGLIARI?

    Secondo quanto trapelato nelle ultime ore, Lobotka dovrebbe tornare a disposizione di Conte proprio in occasione di Cagliari-Napoli.


    Il centrocampista dovrebbe dunque rientrare nella lista dei convocati stilata dal tecnico azzurro.

  • TITOLARE IN CAGLIARI-NAPOLI?

    Qualora dovesse effettivamente essere convocato per Cagliari-Napoli, difficilmente Lobotka verrebbe utilizzato dal 1' da Antonio Conte.


    La sensazione è quella che sia pronto, ma per partire dalla panchina, e che a comporre inizialmente la mediana partenopea potrebbero essere McTominay ed uno tra Gilmour ed Anguissa.

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