Lobotka e le difficoltà del Napoli: "Avremmo reso mediocre anche Guardiola"

Il centrocampista del Napoli ha parlato della stagione degli azzurri: "C'erano giocatori che volevano andare via ma la società non li faceva partire".

Stanislava Lobotka ha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro della Slovacchia, pronta a prendere parte a Euro 2024.

Il centrocampista ha colto l'occasione per parlare della complicatissima stagione vissuta con la maglia del Napoli.

Nonostante il tricolore sul petto, infatti, gli azzurri hanno chiuso con un desolante decimo posto in classifica, al culmine di una stagione nella quale si sono avvicendati in panchina ben tre allenatori: Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona, che lavora proprio come ct della Slovacchia.