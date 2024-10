Lobotka ai box, Conte lancia Gilmour: poco spazio fin qui, ma le chiavi del centrocampo saranno sue

Poco utilizzato fin qui in stagione, lo scozzese è pronto per la sua prima da titolare in Serie A: non dovrà far rimpiangere Lobotka.

La sosta per gli impegni delle Nazionali, ha lasciato in eredità al Napoli la più indigesta delle eredità.

Nel corso della sfida che ha visto la Slovacchia impegnata in Azerbaigian, Stanislav Lobotka ha riportato un problema muscolare che potrebbe costringerlo a saltare alcune partite.

Un problema non da poco per Antonio Conte, che perde così il padrone assoluto delle chiavi del suo centrocampo, l’elemento al quale è più difficile in assoluto rinunciare, nonché una notizia certamente non positiva in vista delle prossime sfide (sarà l’esito degli esami a determinare quante e quali partite salterà Lobotka), ma anche meno drammatica di quanto non lo sarebbe stato fino a pochi mesi fa.

Sì perché il Napoli ha in casa un giocatore che, seppur con caratteristiche diverse, ha i mezzi per non far rimpiangere Lobotka: Billy Gilmour.

Il centrocampista scozzese, che sin qui non ha avuto moltissimo spazio in stagione, avrà la possibilità di dimostrare di poter essere molto più di una semplice alternativa per la compagine partenopea.