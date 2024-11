Lo strepitoso stato di forma di Kelleher, il "miglior secondo portiere del mondo": rigori parati in serie, Alisson 'dimenticato'

Il penalty respinto a Mbappé è il terzo su quattro da metà novembre: solo Kane lo ha battuto. Storia di un eterno secondo che ha sfruttato una chance.

C'era un tempo in cui Alisson veniva considerato il re indiscusso dei portieri della Premier League. Quel tempo sembra ormai essere lontano, ma più che altro per un motivo: l'ex giallorosso, pilastro del Liverpool di Jurgen Klopp, è attualmente ai box per infortunio.

Al suo posto gioca una sorta di semisconosciuto per chi mastica solo grandi nomi di calcio europeo: Caoimhin Kelleher. Il portiere titolare dell'Irlanda. Uno che ha saputo pazientare, attendere una chance che con un concorrente del genere non poteva arrivare in condizioni normali. Alisson si è fatto male al tendine di un ginocchio e non è ancora tornato in campo: la chance è arrivata e Kelleher l'ha sfruttata nel migliore dei modi.

Contro il Real Madrid, nella notte magica che ha esaltato Anfield e affondato ancor più i piedi di Carlo Ancelotti nella melma della crisi, uno dei protagonisti principali del trionfo (2-0) è stato proprio lui. Con buona pace di Kylian Mbappé.