Lo spettacolo delle coppe estere in cui i potenti del calcio cadono, dal Real al PSG. In Italia? Impossibile

Certo, l'eliminazione del Real Madrid per mano dell'Albacete è stata senza dubbio storica e scioccante, ma spesso la Coppa del Re ha regalato emozioni tali da fare rapidamente il giro del mondo e non solo della Spagna. Come è stato sorprendente, nonostante non fosse la prima volta, l'uscita di scena del PSG, fatto fuori dai concittadini del Paris FC che al contrario dell'Albacete possono contare su una delle proprietà più ricche del mondo.

PSG e Real Madrid sono i due potenti del calcio che nel giro di pochi giorni hanno lasciato la propria Coppa Nazionale, rispettivamente di Francia e Spagna, senza avere la possibilità di battagliare per conquistare il trofeo in primavera. Il Paris FC sogna da big assoluta ma è ancora una squadra in piena lotta per non retrocedere dalla Ligue 1, mentre l'Albacete milita nella seconda serie spagnola. Due storie diverse, ma che spesso accadono nelle coppe estere. A differenza dell'Italia, dove questo è praticamente impossibile.

Il sistema delle coppe estere premia le piccole realtà in grado di crescere economicamente, sportivamente e in termini di visibilità, mentre quello italiano aiuta solo i grandi club, i signori del calcio nazionale che sono protetti da eliminazioni shock nei primi turni della competizione. Certo, la Roma è stata eliminata dal Torino negli ottavi, ma parliamo pur sempre di un club storico di Serie A come quello granata, non proprio l'ultimo arrivato.