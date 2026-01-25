Lo scambio di maglie di Lionel Messi fa piangere il rivale: l'attaccante dell'Alianza Lima si commuove

Cantero si è assicurato di portare via con sé la maglia di Messi e si è commosso quando ha parlato di quello scambio con 'Latina Deportes' al fischio finale.

"Leo è il mio idolo - ha dichiarato -, è stato la mia ispirazione fin da quando ero bambino per arrivare dove sono oggi; mi ha ispirato. Quindi, per me, è un onore chiedergli la maglia. Sono molto emozionato, ad essere sincero. La metterò in una cornice a casa".

Ha aggiunto, con le lacrime agli occhi: "Quando la partita è finita, l'ho salutato; è qualcosa che desideravo da tempo. Provo un'immensa felicità per aver potuto salutarlo. È un onore aver condiviso lo stesso campo con lui oggi. Si vede la sua umiltà e la disponibilità ad aiutare tutti i bambini. Sto realizzando un sogno".

