Getty
Lo scambio di maglie di Lionel Messi fa piangere il rivale: l'attaccante dell'Alianza Lima si commuove
Pubblicità
Sconfitta per l'Inter Miami nella prima partita del 2026
L'Inter Miami, sulla scia della storica vittoria della MLS Cup nel 2025, si sta preparando per una nuova stagione in Nord America. La squadra sarà impegnata su più fronti, con la possibilità di ottenere un invito speciale alla Copa Libertadores.
Per ora, la squadra di Javier Mascherano, che ha perso le ex stelle del Barcellona Sergio Busquets e Jordi Alba per ritiro, sta ricostruendo la forma fisica in vista del ritorno alle competizioni.
Nella partita di apertura del nuovo anno, l'Inter Miami ha perso per 3-0 contro l'Alianza Lima in amichevole, con gli 'Herons' apparsi più che arrugginiti contro gli avversari peruviani. La presenza di Messi è stata comunque accolta calorosamente dal pubblico locale e dai giocatori in campo.
Lo scambio di maglie con Messi ha fatto piangere Cantero
Cantero si è assicurato di portare via con sé la maglia di Messi e si è commosso quando ha parlato di quello scambio con 'Latina Deportes' al fischio finale.
"Leo è il mio idolo - ha dichiarato -, è stato la mia ispirazione fin da quando ero bambino per arrivare dove sono oggi; mi ha ispirato. Quindi, per me, è un onore chiedergli la maglia. Sono molto emozionato, ad essere sincero. La metterò in una cornice a casa".
Ha aggiunto, con le lacrime agli occhi: "Quando la partita è finita, l'ho salutato; è qualcosa che desideravo da tempo. Provo un'immensa felicità per aver potuto salutarlo. È un onore aver condiviso lo stesso campo con lui oggi. Si vede la sua umiltà e la disponibilità ad aiutare tutti i bambini. Sto realizzando un sogno".
Cerchi scommesse calcistiche più intelligenti? Ottieni anteprime degli esperti, pronostici basati sui dati e approfondimenti vincenti con GOAL Tips su Telegram. Unisciti subito alla nostra community in continua crescita!
- PubblicitàPubblicità
Gli avversari considerano la maglia di Messi come un "trofeo"
Messi è sempre felice di regalare la sua maglia, e chi ha la fortuna di vincere quella lotteria la considera una sorta di "trofeo". Santiago Sosa, che ha affrontato l'otto volte vincitore del Pallone d'Oro con l'Atlanta United nel settembre 2023, ha raccontato alla ESPN dello scambio di maglie con il GOAT:
"[I giocatori] di solito indossano due maglie durante una partita, una nel primo tempo e un'altra nel secondo. Così gli ho dato la mia e lui mi ha mandato quella che aveva usato [nel primo tempo]. Averlo affrontato è un ricordo fantastico che mi resterà per sempre. Avere quella maglia è qualcosa di bello non solo per me, ma anche per la mia famiglia. È una sorta di trofeo".
Ha poi aggiunto, parlando della maglia di Messi: "Quando l'ho presa, profumava!".
Nel febbraio 2025, dopo una partita della CONCACAF Champions Cup tra l'Inter Miami e lo Sporting KC, è stato rivelato che l'arbitro messicano Marco Antonio Ortiz Nara aveva chiesto la maglia di Messi.
La leggenda argentina ha segnato il suo primo goal ufficiale del 2025 in quella partita, giocata in condizioni climatiche gelide, e Nara ha ricevuto il suo regalo negli spogliatoi dopo l'incontro, in modo da evitare qualsiasi polemica sul campo.
- Getty
Champions Tour: le partite dell'Inter Miami in Sud America
L'Inter Miami ha perso contro l'Alianza Lima dopo aver subito due goal dal 42enne attaccante Paolo Guerrero nel giro di sei minuti nel primo tempo. Luis Ramos ha segnato il terzo al 72', mentre Messi e Luis Suarez, che hanno entrambi firmato un nuovo contratto nel sud della Florida, non sono riusciti a segnare nell'ultimo terzo di partita.
Nelle prossime due settimane ci saranno altre opportunità per chi vorrà assicurarsi la casacca di Messi, con l'Inter Miami - che si prepara a trasferirsi nella nuova sede del Freedom Park - impegnata in un tour di quattro partite in Sud America.
Il 31 gennaio affronterà l'Atletico Nacional in Colombia, il 7 febbraio il Barcelona de Guayaquil dell'Ecuador, prima di recarsi a Porto Rico per lo scontro con l'Independiente de Valle, detentore del titolo della Serie A ecuadoriana, il 13 febbraio.
- PubblicitàPubblicità
Pubblicità