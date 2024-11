Nuova vita sportiva per il giocatore serbo, che oltre al calcio ha deciso di mettersi alla prova nella pallacanestro.

A 33 anni compiuti da poco, Adem Ljaic ha deciso che il calcio non gli basta più e vuole cimentarsi anche nel basket.

L'ex giocatore di Inter, Fiorentina e Roma, è tornato nel 2023 in Serbia, al Novi Pazar, che milita nella massima serie, ma da adesso in poi non giocherà più solo a calcio ma sarà a disposizione anche come giocatore di basket, nello stesso club.

Una scelta senza dubbio sorprendente e inusuale per il fantasista serbo che ha trascorso in Italia tanti anni tra alti e bassi disputando 225 partite con 48 goal e 41 assist in totale.