Liverpool-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime Video? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Liverpool vs Real Madrid

Match dal fascino enorme ad Anfield tra gli inglesi e gli spagnoli: tutte le informazioni su dove vedere la grande sfida di Champions League.

Ad Anfield si sfidano due delle formazioni più forti d'Europa, nonché recenti finaliste (per due volte, nel 2018 e nel 2022) della Champions League: il Liverpool di Arne Slot ospita il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Si gioca per la quinta giornata del girone unico, ed è una gara già importante per i destini del Real Madrid, che non può più sbagliare: gli spagnoli hanno perso due partite su quattro, la seconda delle quali contro il Milan.

En plein invece per il Liverpool: gli inglesi hanno vinto quattro volte su quattro e sono attualmente primi a punteggio pieno con 12 punti. A cadere sotto i loro colpi, tra le altre, è stato anche il Milan stesso.

Ma dove si potrà vedere Liverpool-Real Madrid in tv e streaming? La gara sarà visibile anche gratis o solo tramite abbonamento? Tutte le informazioni.