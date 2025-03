Liverpool-Newcastle finale di Carabao Cup, dove vederla: Cronache di Spogliatoio, DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Tutto pronto per la grande finale di Wembley, si sfidano il Liverpool di Slot e il Newcastle di Howe: dove vedere il match in tv e streaming.

Tutto pronto per il primo trofeo inglese del 2025: Liverpool e Newcastle si affrontano nel tardo pomeriggio della domenica per contendersi il titolo della Carabao Cup a Wembley.

I Reds arrivano dalla scottante eliminazione in Champions League, arrivata solamente ai calci di rigore contro il PSG: la formazione di Arne Slot però non può abbassare la guardia e deve concentrarsi su tutti gli altri obiettivi ancora raggiungibili, a partire dalla Coppa di Lega.

Dall'altro lato si presenta una formazione in crescita, con gli uomini di Eddie Howe che hanno vinto due delle ultime tre partite di campionato, subendo però una sconfitta nel mezzo proprio contro il Liverpool.

L'articolo prosegue qui sotto

In questa pagina troverete tutte le informazioni per rimanere aggiornati sulla finale tra Liverpool e Newcastle: dalle formazioni scelte dai due allenatori alle indicazioni su come seguire la partita in diretta tv e streaming.