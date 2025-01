Liverpool-Manchester United dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Liverpool e Manchester United si sfidano nella 20ª giornata di Premier League: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Una grande classica del calcio inglese va di scena nella ventesima giornata di Premier League, la prima del nuovo anno.

Il Liverpool primo in classifica sfida il Manchester United e si presenta al match forte degli ultimi tre successi consecutivi ottenuti in Premier, che gli hanno permesso di aumentare il distacco sulle inseguitrici.

Momento decisamente opposto, invece, quello vissuto dal Manchester United: i Red Devils sono in piena crisi, come confermano le tre sconfitte consecutive e gli appena 22 punti in classifica, ben 23 in meno rispetto ai Reds avversari di giornata.

Tutte le info su Liverpool-Manchester United: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.