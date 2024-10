Liverpool-Chelsea dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Liverpool vs Chelsea

La Premier League torna con l'attesa partita tra il Liverpool capolista e il Chelsea di Maresca: dove guardarla in tv e streaming domenica.

Conclusa la pausa per la Nations League e le partite di qualificazione al Mondiale 2026, riparte la Premier League. E lo fa alla grandissima, con il big match tra il Liverpool di Slot, attuale capolista del torneo britannico, e il Chelsea di Maresca, finalmente in lotta per grandi traguardi dopo anni.

Se il Liverpool guida la graduatoria di Premier 2024/2025 con 18 punti, il Chelsea è alle spalle di Manchester City e Arsenal, con un bottino importante come 14 punti. Fermati nell'ultima gara di campionato, ora i Blues provano ad alzare l'asticella nel tentativo di espugnare Anfield.

Guidato da Maresca, scelto dopo aver riportato il Leicester nella massima serie, il Chelsea vuole vincere tutto dopo anni difficili, con spese folli e nessun trofeo d'elite conquistato. Ha qualcosa da dimostrare anche il Liverpool, visto l'addio di Klopp e il calciomercato in entrata praticamente nullo.