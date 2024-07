Liverpool-Arsenal dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Reds e Gunners contro in amichevole negli States: le formazioni e dove guardarla in TV e streaming.

Un'amichevole è sempre un'amichevole, ma se scomoda la storia, magari, lo è un po' di meno: Liverpool e Arsenal si sono affrontate tante di quelle volte che definirla una "classica" del calcio inglese è persino riduttivo.

I due club, però, si sfidano in un test match nella loro tournée negli Stati Uniti, con l'obiettivo di portare a casa una vittoria che può avere il sapore della fiducia.

I Reds sono scesi in campo contro il Betis, vincendo con la rete di Dominik Szoboszlai e dando così il via all'epoca di Arne Slot in panchina.

I Gunners hanno da poco accolto Riccardo Calafiori in difesa, innesto che permetterà al manager Mikel Arteta di aver maggiori alternative a disposizione nel reparto arretrato.

Tutto su Liverpool-Arsenal: le formazioni ufficiali e dove guardare la partita in TV e streaming.