Il Liverpool non ha ancora speso nemmeno un euro sul mercato, un dato da record spiegato da mister Slot

Incredibilmente il Liverpool è ancora immobile sul mercato a poco più di una settimana dalla stagione ufficiale di Premier League.

Il Liverpool non è mai finita in prima pagina per campagne acquisti risicate, al risparmio. Stavolta, però, i Reds sono in un limbo in cui non era mai finita prima. Quando manca una sola settimana all'inizio della Premier League e tre alla conclusione del calciomercato, il team di Slot non ha ancora speso nemmeno un euro per i nuovi acquisti.

Nessun volto nuovo, ad eccezione di Jaros e Clarck promossi dalla seconda squadra, nessuna spesa in entrata per un Liverpool di solito tra le prime della classe in Premier per milioni di euro spesi in vista della nuova annata britannica.

Non in questo 2024, che vede il Liverpool come ovvio ultimo in Premier per milioni spesi, il tutto nonostante alcuni addii, leggasi Thiago Alcantara (ritiro), Matip (svincolato), Ramsay e Adan (entrambi ceduti in prestito).