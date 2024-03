Salernitana-Lecce, Liverani verso l'esonero: l'ennesimo cambio per salvare un 2024 che non ha eguali in Europa

Salernitana sempre più vicina alla Serie B ed ennesimo cambio in panchina: pronta una soluzione interna, probabilmente l'ultima stagionale.

Niente è ancora deciso matematicamente, ma settimana dopo settimana la mancata svolta della Salernitana riduce il tempo a disposizione del team campano. Anche contro il Lecce, infatti, è arrivato un k.o per il fanalino di coda della Serie A, peggior squadra d'Europa nel 2024.

La Salernitana non riesce ad ottenere la vittoria, ancora una volta. Lontano mesi, il mancato successo porterà all'ennesimo esonero stagionale. Dopo Paulo Sousa e Filippo Inzaghi anche Fabio Liverani è sulla graticola, ad un passo dall'addio al team campano.

Un punto in cinque partite per Liverani, che non ha smosso una squadra trascinata da Dia in passato ed ora priva di una punta di spessore per rimanere in Serie A a causa del caos attorno all'attaccante senegalese.