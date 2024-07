Listone FantaMaster 2024/25: svelati i ruoli di Kvaratskhelia, Orsolini, Pulisic e Soulé

Ruoli ufficiali e quotazioni del Listone FantaMaster 2024-2025: risolti i dubbi su Orsolini, Pulisic, Zaccagni e Kvaratskhelia.

La Serie A 2024/25 si appresta ad aprire i battenti e si preannuncia più entusiasmante che mai. Le prime novità riguardano il ritorno in massima serie di Parma, Como e Venezia che rilevano Salernitana, Sassuolo e Frosinone che ripartiranno, invece, dalla Serie B.

Come ogni anno, alla vigilia del campionato i fantallenatori fremono di curiosità in attesa del listone fantacalcio 2024/25, uno strumento che permetterà a tutti gli aspiranti vincitori di stabilire le prime strategie in vista dell'asta che aprirà la nuova stagione.

Giocatori come Riccardo Orsolini, Khvicha Kvaratskhelia, Christian Pulisic e Mattia Zaccagni sono, senza ombra di dubbio, i profili più ambiti e attesi prima dell'uscita listone che stabilirà in quale ruolo potranno essere utilizzati, se in attacco o se possono essere considerati i jolly di centrocampo a cui affidare il proprio fantareparto.