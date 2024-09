La lista UEFA del Milan per la Champions League: escluso Jovic

Luka Jovic escluso dalla lista Champions del Milan: fuori anche Jimenez e Vos, regolarmente inserito Tammy Abraham, c'è anche Florenzi.

La deadline era fissata entro la mezzanotte ed il Milan, nella giornata di martedì, ha regolarmente consegnato la propria lista UEFA.

All’interno i nomi dei giocatori che potranno essere utilizzati nella prima fase della Champions League, dove non compare il nome di Luka Jovic.

Presente Tammy Abraham alla pari dell'infortunato Alessandro Florenzi, out invece Silvano Vos così come Jimenez (entrambi, non avendo fatto parte del Diavolo da almeno 2 anni, non possono entrare nella Lista B).