Chi gioca Lipsia-Juventus, le scelte di Thiago Motta: tornano Cambiaso e Locatelli, dubbi in difesa e a centrocampo

Vigilia di Champions League per la Juventus, impegnata domani a Lipsia: chi scenderà in campo? Conceicao insidia Nico Gonzalez.

Erano state quattro le novità di formazione nell'ultima partita della Juventus: potrebbero essere altrettante in vista della complicata sfida di Champions contro il Lipsia.

Thiago Motta, che parlerà questa sera in conferenza stampa, apporterà delle modifiche negli undici iniziali rispetto alla vittoria con il Genoa.

Tornano alcuni dei "big" che erano assenti come Manuel Locatelli e Andrea Cambiaso: per loro un turno di riposo proprio per essere al meglio alla Red Bull Arena.

Non mancano però i ballottaggi in difesa ma soprattutto a centrocampo, dove il tecnico ha tante scelte a disposizione. Chi sarà il compagno di Locatelli? Ecco le probabili scelte per Lipsia-Juventus.