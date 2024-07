Lione-Torino dove vederla: Sky, DAZN o Sportitalia? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Dove vedere l'amichevole estiva Lione-Torino in diretta tv e in streaming e le formazioni della partita.

Amichevole di lusso per il Torino, che nella marcia di avvicinamento all'inizio della nuova stagione affronta il Lione.

Per la squadra di Vanoli si tratta del quarto test estivo, dopo quelli che hanno visto i granata sfidare Real Vicenza, Virtus Verona e Cremonese. Il primo impegno ufficiale del 2024/2025 dei piemontesi sarà quello in Coppa Italia, dell'11 agosto, in casa contro il Cosenza.

Tutto su Lione-Torino: le formazioni dell'amichevole e dove poterla vedere in tv e streaming.