Lione-PSG dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Lione vs Paris Saint-Germain

Il Lione di Fonseca, nella 23ª giornata della Ligue 1, sfida la capolista PSG: le formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

La 23ª giornata della Ligue 1 offre un match che i calciofili italiani potrebbero seguire con particolare interesse: Lione contro PSG, ossia Paulo Fonseca contro Khvicha Kvaratskhelia.

L'allenatore portoghese, reduce dall'esonero al Milan, è tornato subito in panchina accettando la proposta del club francese ed ora affronterà il fantasista georgiano, che a gennaio ha salutato Napoli per approdare sotto alla Tour Eiffel.

Parigini nettamente capoclassifica e inseguiti, seppur a distanza, dal Marsiglia; l'OL, invece, è impegnato in un lotta serratissima per un posto in Europa.

Tutto su Lione-PSG: canale tv, copertura streaming e formazioni.