Lindstrom può lasciare il Napoli: chi lo vuole e le condizioni dell'addio

L’avventura del danese in azzurro può già concludersi dopo un solo anno all’ombra del Vesuvio: su di lui ci sono i due club di Ligue 1.

In casa Napoli è iniziata una vera e propria rivoluzione. Dopo la stagione deludente post Scudetto, il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di cambiare, a partire dal direttore sportivo e dall’allenatore, annunciando nei giorni scorsi l’arrivo di Giovanni Manna e Antonio Conte.

In attesa di mettere a segno i primi colpi in entrata, in casa azzurra si lavora in uscita. Il Napoli sta, infatti, pensando alle cessioni dei calciatori fuori dal progetto di Conte.

Una delle operazioni che potrebbero portare via dal capoluogo partenopeo uno dei calciatori in rosa riguarda Jesper Lindstrom.

Il danese classe 2000 ex Eintracht Francoforte ha fatica, e non poco, nella sua prima annata al Napoli e potrebbe salutare dopo un solo anno.