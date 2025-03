Lindstrom non segna da 75 partite ufficiali: l'ex Napoli non riesce più a sbloccarsi

Il talento danese affronta il momento più complicato della sua carriera: la sua ultima rete ufficiale risale a gennaio 2023 con l'Eintracht.

La carriera di Jesper Lindstrøm continua a non decollare: dopo la difficile esperienza in Italia con il Napoli, il trequartista danese sta faticando enormemente anche all'Everton, dove è arrivato in prestito la scorsa estate.

Il classe 2000 non si è ancora sbloccato in gare ufficiali con i Toffees e, considerando gli zero goal segnati con la maglia del Napoli, la sua ultima rete risale a più di due anni fa.

La sua permanenza in Inghilterra è tutt'altro che certa e, a luglio, Antonio Conte potrebbe ritrovarsi con un altro giocatore da rilanciare o da cedere nuovamente altrove.