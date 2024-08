Lindstrom illumina con l'Everton: super goal su punizione all'esordio dell'ex Napoli

Una magia su calcio di punizione per Jesper Lindstrom: l'ex giocatore del Napoli si presenta nel migliore dei modi ai tifosi dell'Everton.

Mentre il Napoli è impegnato per l'ultima amichevole estiva contro il Girona, Jesper Lindstrom si rende protagonista con la sua nuova squadra, l'Everton.

Il collegamento ovviamente è facile visto che fino a poco tempo fa, il trequartista danese era sotto contratto con il Napoli.

All'esordio assoluto con la maglia dell'Everton, l nuovo acquisto dell'Everton ha segnato un gran goal su punizione in amichevole contro il Preston nella vittoria dei Toffees per 3-0.

Inizia al meglio l'avventura in Inghilterra per Lindstrom, che vuole riscattarsi dopo la deludente esperienza a Napoli, in cui ha giocato per solo una stagione.