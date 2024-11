Dal passato bianconero il modo per battere il Lille: "Deve ritrovare la mentalità e l’aggressività della 'mia' Juventus"

Lille vs Juventus

Benatia, ex difensore bianconero ed attuale dirigente del Marsiglia, inquadra la partita di Champions: "Dovranno stare molto attenti".

Superata l'Udinese, la Juventus pensa nuovamente alla Champions League. Di fronte ai bianconeri c'è il Lille, che ha fin qui ottenuto gli stessi punti di Madama (sei, dopo due vittorie e una sconfitta nell'ultimo turno).

Una partita fondamentale per accedere agli ottavi del torneo europeo senza passare dai playoff, eventualità comuque che darebbe semplicemente un'altra occasione con ulteriori due gare.

A parlare del match tra Juventus e Lille anche Mehdi Benatia, attuale consigliere del Marsiglia e noto ex difensore della Juventus. Il dirigente marocchino ha inquadrato la sfida di Champions e consigliato la sua vecchia squadra su come fare per limitare il club transalpino.