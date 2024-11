Lille-Juventus dove vederla: Amazon Prime Video, Sky, TV8 o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Quarta partita di Champions League per la Juventus, di scena a Lille: dove guardare il match in diretta tv e streaming.

Superata l'Udinese per 2-0 sabato, la Juventus di Thiago Motta si rituffa nella Champions League. Per i bianconeri c'è da dimenticare la sconfitta contro lo Stoccarda, l'unica stagionale fin qui, per poter ricominciare il cammino verso gli ottavi del torneo.

A quota sette in classifica, la Juventus è ospite del Lille, come i bianconeri a sei punti in graduatoria con due vittorie nei primi due incontri e un k.o nell'ultima partita disputata. Per entrambe arrivare a quota nove avvicinerebbe gli ottavi, senza dover passare dai playoff.

La partita tra Lille e Juventus non è inedita solamente in Champions League, ma a livello generale. Se Madama ha appena battuto l'Udinese, il team francese è stato invece fermato dal Lione, allontanandosi dalla capolista PSG di ben otto punti.