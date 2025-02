Lewis-Skelly, che storia: doveva saltare il Manchester City per squalifica, ma gioca, segna ed esulta come Haaland

Il difensore dell'Arsenal è stato ingiustamente espulso nel turno precedente, ma la squalifica gli è stata tolta: oggi la sua giornata di gloria.

Myles Lewis-Skelly ha ancora parecchio da dire nel calcio che conta, ma difficilmente dimenticherà il tardo pomeriggio di oggi. Quello in cui ha segnato la sua prima rete da professionista. Contro il Manchester City, l'ex squadra più forte d'Inghilterra e d'Europa.

Non ha dimenticherà soprattutto per tutta una serie di coincidenze che l'hanno portato a scendere in campo contro la squadra di Pep Guardiola. Perché il difensore dell'Arsenal, espulso nella scorsa giornata di Premier League e teoricamente squalificato, questa partita non l'avrebbe nemmeno dovuta giocare.

Ha potuto farlo grazie all'intervento della Football Association, che gli ha comminato una sorta di "grazia". Senza favoritismi di sorta, ci mancherebbe: solo per ristabilire un senso di giustizia perduto.