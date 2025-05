Lewandowski gioca il ritorno contro l'Inter? Le ultime sul rientro del centravanti del Barcellona

Il polacco è ai box a causa di un infortunio muscolare e ha saltato la gara pareggiata 3-3 in Catalogna: ci sarà a San Siro martedì 6 maggio?

Robert Lewandowski, come previsto, non ha giocato la gara d'andata delle semifinali di Champions League contro l'Inter. Il polacco del Barcellona non è stato nemmeno convocato e non è stato dunque in grado di scendere in campo.

Normale che fosse così, considerata la portata non banale dell'infortunio rimediato nella gara tra Barcellona e Celta del 19 aprile, vigilia di Pasqua. Un infortunio che ha fatto scattare l'allarme anche per la partita di ritorno contro l'Inter, quella che determinerà l'approdo in finale di una o dell'altra.

Lewandowski sarà in campo, dunque, a San Siro martedì 6 maggio? Recupererà in tempo per la sfida che determinerà un pezzo di stagione di Inter e Barcellona? Le ultime sul recupero dell'ex giocatore dl Bayern.