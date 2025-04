Lewandowski gioca contro l'Inter? Le ultime sul rientro dall'infortunio e come sta il centravanti del Barcellona

Il polacco si è fatto male contro il Celta nel momento peggiore della stagione: l'Inter se lo ritroverà di fronte nel doppio confronto di Champions?

Robert Lewandowski giocherà contro l'Inter? Una delle domande che i tifosi nerazzurri si stanno ponendo, a pochi giorni dalla semifinale d'andata di Champions League contro il Barcellona, è inevitabilmente questa.

Lewandowski è attualmente ai box per un infortunio muscolare e ha già saltato la gara di campionato vinta martedì 22 aprile dai catalani contro il Maiorca. Non solo: non può scendere in campo neppure nella finale della Coppa del Re, il Clasico contro il Real Madrid.

Considerato come sia la gara d'andata che quella di ritorno tra Barcellona e Inter siano alle porte, si torna così alla domanda iniziale: Lewandowski riuscirà a recuperare in tempo per scendere in campo contro la formazione di Simone Inzaghi?