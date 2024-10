Il Milan perde Jovic e Loftus-Cheek per infortunio: lesione per Calabria, l'esito degli esami

Brutte notizie per i rossoneri e per Fonseca, che non potrà contare su di loro a Firenze: convocati in prima squadra Camarda, Zeroli, Jimenez.

Il Milan si prepara ad affrontare la delicata sfida di domani sera contro la Fiorentina al "Franchi", valida per la settima giornata di Serie A, ma Paulo Fonseca dovrà far fronte a numerose assenze che complicano i piani del tecnico rossonero. Oltre alle defezioni già note di Bartesaghi (squalificato), Sportiello, Bennacer e Florenzi (tutti out per infortunio), il Milan dovrà fare a meno anche di tre ulteriori pedine. Stiamo parlando di Davide Calabria, Luka Jovic e Ruben Loftus-Cheek, tutti fermi ai box per problemi fisici. Nelle scorse ore, i tre si sono sottoposti ad esami strumentali, che hanno chiarito l’entità degli infortuni e le tempistiche del recupero e del ritorno in campo. L'articolo prosegue qui sotto